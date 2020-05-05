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В стране и мире

Пятилетний мальчик угнал машину у родителей и поехал к сестре

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В американском городе Огден, штат Юта, пятилетний мальчик угнал автомобиль родителей и проехал несколько километров, прежде чем его остановил сотрудник дорожной полиции. Об этом сообщает CBS News.

Полицейский Рик Морган (Rick Morgan) рассказал, что обратил внимание на автомобиль Dodge Journey, двигавшийся по необычной траектории. Сотрудник дорожной полиции счел, что водителю нужна медицинская помощь. Он включил сигнальные огни, однако водитель на это не отреагировал. Тогда Морган запустил сирену, и автомобиль, который он преследовал, остановился.

За рулем оказался пятилетний мальчик. Чтобы доставать до педалей, он сидел на краю сиденья. Ребенок сказал Моргану, что его зовут Адриан и что он проехал три километра через город и выехал на трассу, чтобы добраться к сестре, живущей в Калифорнии. Также мальчик признался, что мечтает купить там Lamborghini, и продемонстрировал дорожному полицейскому содержимое своего кошелька — три доллара (222 рубля).

Морган связался с родителями Адриана, они приехали за сыном и машиной.

Как выяснилось, мальчик угнал автомобиль, пока родители были на работе. За ним и другими детьми присматривала старшая сестра, но она уснула. Родственники Адриана утверждают, что он никогда до этого не сидел за рулем, и они понятия не имеют, как он смог достать ключи, завести машину и проехать через весь город.

Ранее сообщалось о четырехлетнем мальчике из американского штата Миннесота, угнавшем машину прадеда. Ребенок проехал около двух километров до ближайшей заправки в час пик. Он объяснил остановившим его полицейским, что хотел купить конфет.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот это настоящие свободные люди...... ) свободной страны...... пройдут годы - и из таких малышей непременно вырастут настоящие герои......

Гость||

Езжай туда. Сидишь квакаешь здесь целыми днями. Надоел!

Гость||

Америка! Свобода, границы откроют улечу туда жить. У наших кремлёвских там же дети, активы, а я чо хуже.

Гость||

Да да да....... ) кува-кува.....

Гость||

Отличная идея!Заветам кремлёвского папаши всегда верны!

Гость||

Он вам не папаша....... ) что за фамильярности такие......он целый отец - народа маленького роста.....

Хотя и приемный - но они для него как родные.....

Гость||

а мамаша то как рада. за своих питомцев.

Гость||

Опять дурачок сам с собой пишется... Санитарыыы! Срочный выезд!

Гость||

Здравствуйте мистер дурачок..... ) дайте-ка угадаю-с......так и есть - опять грибочков покушали-с......

Гость||

Или вас там двое таких в одной комнате?

Гость||

Бывает.И не такое.

Гость||

Самоизоляция - зло)

Гость||

кстати как правильнее сказать:

cамоизолят или самоизолянт ?

Гость||

Мы и не ссоримся) мне без него скучно здесь бывает. Даже переживать начинаю, если долго не появляется - жив ли, здоров ли)

Гость||

Давай перемирие. Временное) спросить кое что хочу

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Имя: Гость
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