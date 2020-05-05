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Появились новые данные о самочувствии заразившегося коронавирусом Мишустина

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Председатель правительства России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально. Новые данные о самочувствии премьера привел его пресс-секретарь Борис Беляков, сообщается в Telegram-канале «RT на русском».

Лечение Мишустина проходит в плановом режиме, он продолжает активно контактировать с коллегами по телефону, добавил Беляков.

30 апреля Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину о том, что инфицирован коронавирусом, из-за чего вынужден лечь в больницу, Исполняющим обязанности председателя правительства стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Кроме того, в федеральном правительстве диагностирован коронавирус у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

По данным на 5 мая число случаев COVID-19 в России превысило 155 тысяч.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Председатель правительства России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально.

Зачем спектакль разыгрывать если нормально всё.

Гость||

собственно говоря - все заменимы. Ленина заменил мошенник троцкий (как обычный вор в законе-приватизатор) и частично - СТАЛИН. вот СТАЛИН единственный на протяжении всей истории человечества пока остался НЕЗАМЕНИМЫМ. а остальным нужно быть скромнее.

Гость||

А вот и комуняжки обострились...... ) сралина им видите ли подавай......

Имя: Гость
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