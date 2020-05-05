Появились новые данные о самочувствии заразившегося коронавирусом Мишустина

05.05.2020 | 11:22

Председатель правительства России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, чувствует себя нормально. Новые данные о самочувствии премьера привел его пресс-секретарь Борис Беляков, сообщается в Telegram-канале «RT на русском».

Лечение Мишустина проходит в плановом режиме, он продолжает активно контактировать с коллегами по телефону, добавил Беляков.

30 апреля Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину о том, что инфицирован коронавирусом, из-за чего вынужден лечь в больницу, Исполняющим обязанности председателя правительства стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Кроме того, в федеральном правительстве диагностирован коронавирус у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

По данным на 5 мая число случаев COVID-19 в России превысило 155 тысяч.