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Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

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Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. К такому выводу пришли специалисты Института прогрессивного образования, которых цитирует RT.

Также в связи с переходом многих компаний в онлайн, по мнению экспертов, будут актуальны услуги специалистов по диджитализации процессов, программистов, SMM и контент-менеджеров.

Останутся востребованы и консультанты колл-центров, сотрудники интернет-магазинов, курьеры, диспетчеры и водители доставки.

Большим спросом на услуги будут пользоваться сиделки и онлайн-врачи общей практики в связи с тем, что россияне станут активнее заботиться о своем здоровье и о состоянии близких, считают в институте.

После долго периода самоизоляции, считают эксперты, люди начнут обращаться к психологам, эта специальность будет востребована больше, чем обычно.

Не останутся без работы, по прогнозам, и специалисты по бытовым услугам — сантехники, сборщики мебели, фотографы.

В апреле самые востребованные профессии в нынешних условиях назвал руководитель Роструда Михаил Иванков. Он отметил. что чаще всего ищут специалистов в сферах производства и здравоохранения, а также в сельском хозяйстве.

Сообщалось также, что большинство россиян на самоизоляции захотели сменить работу. 69 процентов респондентов заявили о планах найти другую работу во время режима самоизоляции: 43 процента из них намерены перейти на более перспективную вакансию, 18 процентов объяснили это решение возможными финансовыми трудностями их компании, а 8 процентов признались, что им не нравится их работа.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Профессия губернатор самая востребованая будет:)

Гость||

сборщики мебели и фотографы..? вы там совсем что ли больные на голову? ешьте чеснок, балезные!

Гость||

гм... в главных "нужных" шизо-тварьческие паразитические...из пиявок известной золототельцовой масти.

из нужных человеку - мимолётом какие то медики и что то такое по сельму хозяйству... да что бы вы только КАЛоши свои ТОЛЬКО ели, нечисть фашистская

Гость||

penzainform.ru писал(a):

станут антикризисные и финансовые консультанты
прям так и вижу вал вакансий на антикризисных и финансовых консультантов )))

Гость||

Есть одна такая профессия...... ) наеболог......актуальность которой наверное не утратится даже если небо на землю упадет......

Гость||

И наука есть.Соответствующая.Наебология.

Гость||

Ну да...... ) скажем если даже какую нибудь хиромантию обычно принято описывать как помесь гадания с рукоблудием.......то что же тогда говорить о более древних профессиях......

Имя: Гость
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