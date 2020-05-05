Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

05.05.2020 | 11:26

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. К такому выводу пришли специалисты Института прогрессивного образования, которых цитирует RT.

Также в связи с переходом многих компаний в онлайн, по мнению экспертов, будут актуальны услуги специалистов по диджитализации процессов, программистов, SMM и контент-менеджеров.

Останутся востребованы и консультанты колл-центров, сотрудники интернет-магазинов, курьеры, диспетчеры и водители доставки.

Большим спросом на услуги будут пользоваться сиделки и онлайн-врачи общей практики в связи с тем, что россияне станут активнее заботиться о своем здоровье и о состоянии близких, считают в институте.

После долго периода самоизоляции, считают эксперты, люди начнут обращаться к психологам, эта специальность будет востребована больше, чем обычно.

Не останутся без работы, по прогнозам, и специалисты по бытовым услугам — сантехники, сборщики мебели, фотографы.

В апреле самые востребованные профессии в нынешних условиях назвал руководитель Роструда Михаил Иванков. Он отметил. что чаще всего ищут специалистов в сферах производства и здравоохранения, а также в сельском хозяйстве.

Сообщалось также, что большинство россиян на самоизоляции захотели сменить работу. 69 процентов респондентов заявили о планах найти другую работу во время режима самоизоляции: 43 процента из них намерены перейти на более перспективную вакансию, 18 процентов объяснили это решение возможными финансовыми трудностями их компании, а 8 процентов признались, что им не нравится их работа.