За сутки в России зафиксировано 76 смертей из-за коронавируса

04.05.2020 | 11:34

За последние сутки в России подтвержден 10 581 случай новой коронавирусной инфекции в 82 регионах. 76 человек скончались, передает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Общее число смертей достигло 1 356.

У 51 процента заразившихся не было клинических проявлений болезни, им был проведен тест в связи с контактом с инфицированными.

Покинули больницы за последние сутки 1 456 человек, таким образом с начала эпидемии количество выздоровевших увеличилось до 18 095 человек.

Всего в стране по состоянию на 4 мая зарегистрировали 145 268 заболевших в 85 регионах. Наибольший прирост числа инфицированных наблюдается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Мурманской областях.