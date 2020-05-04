В России зафиксировали 10581 новый случай заражения коронавирусом

04.05.2020 | 11:14

В России за последние сутки зафиксировали 10581 новый случай заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Случаи инфицирования зафиксированы в 82 регионах, наибольший прирост наблюдается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Мурманской областях.

За предыдущие сутки было выявлено 10633 случая в 85 регионах России. Больше всех случаев зафиксировали в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.