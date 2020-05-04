Сетевое издание|18+|Понедельник|4 мая 2020|12:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

В России зафиксировали 10581 новый случай заражения коронавирусом

Печать

В России за последние сутки зафиксировали 10581 новый случай заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 4 мая, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Случаи инфицирования зафиксированы в 82 регионах, наибольший прирост наблюдается в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Мурманской областях.

За предыдущие сутки было выявлено 10633 случая в 85 регионах России. Больше всех случаев зафиксировали в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

наибольший прирост наблюдается в Москве,
Когда же они руки мыть научатся?

Гость||

Гость писал(a):

Когда же они руки мыть научатся?
Правильно москву сравнивают с помойкой?

Гость||

Причём самая большая помойка страны.

Гость||

Да это последствия масоаы гуляний на Пасху.

Гость||

Гость писал(a):

Когда же они руки мыть научатся?
Там население больше чем в области у нас в 10 раз.И движухи больше.У нас грибочки,ягодки,дача,а в москве и в области- производство,стройка,метро.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте