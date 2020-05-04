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В стране и мире

В России сохранят часть ограничений до появления вакцины от коронавируса

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Часть ограничений, введенных из-за распространения в России коронавируса, сохранится до появления вакцины. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает «Интерфакс».

Он отметил, что ограничительные мероприятия будут сниматься поэтапно, чтобы не было второй волны эпидемии.

Ранее Мурашко заявил, что введенные меры по профилактике коронавируса и режим самоизоляции после прохождения пика заболеваемости отменять нельзя.

Он также сказал, что страна оказалась готовой к эпидемии заболевания. По мнению Мурашко, Россия получила преимущество в несколько месяцев, выиграв время, что помогло в развертывании системы здравоохранения.

По данным на воскресенье, 3 мая, в России зафиксировано более 134 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1280 летальных исходов и 16,6 тысячи случаев выздоровления.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

От слов Мурашко аж мурашки.вы вакцину ещё лет 50 искать будете

Гость||

Вакцину ВОЗ ещё не анонсировал Бил гейтс трудится над созданием чипвакцины. Мурашко первый будет кто в гонит по венам этот яд и через год помрёт.

Гость||

это хорошо, подольше бы

Гость||

Посмотрим, как Путина на камеру вместе с Собянином будут прививать. А у нас Белозерцева. Они же должны примером быть!

Гость||

Страна оказалась готовой к эпидемии....... ) но при этом совершенно не готовой помогать своим же собственным гражданам - как показала практика......

Спрашивается - а нахера мне вообще нужна такая страна......нахера мне всю свою жизнь кормить всех

этих дармоедов если они даже одной маски не удосужились мне подарить - какой то несчастной тряпки.......

и поймите правильно - мне не нужны их маски или деньги как таковые......у меня все есть - дай Бог каждому

-----------------------------------------------------

Я искал тех кто готов помочь - тех на кого можно рассчитывать в сложной ситуации в лице государства.....

а не саму помощь......и теперь я кажется прозрел уже окончательно......

Гость||

Новость дают а конкретные ограничения не пишут.

Гость||

Неужели не я, освещенный тремя фонарями,

Столько лет в темноте по осколкам бежал пустырями,

И сиянье небес у подъемного крана клубилось?

Неужели не я? Что-то здесь навсегда изменилось. (с)

Гость||

Еще неизвестно что страшнее сам вирус или вакцина от него.

Гость||

Ну да...... ) кто то новый царит.....ежегодно себя обнуляет......своей тенью себя самого от себя отделяет.......

Гость||

с первой бы волной еще разобрались,неизвестно сколько она еще подниматься будет, они уже про вторую думают.

Гость||

Мухомор, почему ты постоянно смешиваешь понятия страны и государства? Ты же вроде умный, значит понимать должен разницу в понятиях. Не нравится тебе власть, её и ругай. А страну не хрен трогать! Или езжай в пальмятник свой и вещай как тот попугай из ветвей в известной песенке

Имя: Гость
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