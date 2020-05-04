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В стране и мире

В Кремле ответили на вопрос о снятии ограничений в России

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Чтобы решить вопрос о снятии ограничительных мер в России, необходимо дождаться динамики распространения коронавируса 11 мая. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая РИА Новости на соответствующий вопрос.

По словам пресс-секретаря российского лидера, в этом вопросе необходимо учитывать специфику регионов.

Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Путин 6 мая проведет совещание по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом в стране, в ходе которого буду также заслушаны рекомендации специалистов.

В конце апреля Путин поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить план постепенного выхода с 12 мая из режима ограничений, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса. Регионы должны ознакомиться с соответствующим планом к 5 мая.

В России, по данным на 4 мая, зафиксировано более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число смертей из-за COVID-19 составляет 1356.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Пескову смешно, как далёк он от земной жизни, утром с альдебарана прилетел.Сейчас скажет очередную хитрую тираду, умеет, опыт нахождения в качестве говорящей головы , за утренним кофе не пропьешь ..

Гость||

Человеку хорошо....... ) причем хорошо как то неестественно - если оталкиваться от выражения его физиономии готовой вот вот расплыться в улыбке.......

Гость||

Согласен...... ) такова их природа - лгать и лицемерить.....иначе давно бы уже комунизьм победил......

Гость||

Разрушительная для экономики и общества в целом самоизоляция плавно перерастает в катастрофу.

Гость||

И не говорите.Это как цветочная клумба в углу-насквозь прописяная алкашами.

Гость||

барин походу основательно остограмился.. перед выходом

Гость||

Да нет.Это его обычное состояние.Быть немного навеселе.

Иначе кукуху сорвёт.

Гость||

Гость писал(a):

Человеку хорошо....... ) причем хорошо как то неестественно - если оталкиваться от выражения его физиономии готовой вот вот расплыться в улыбке.....
Гость писал(a):
Человеку хорошо....... ) причем хорошо как то неестественно - если оталкиваться от выражения его физиономии готовой вот вот расплыться в улыбке.....
Гость писал(a):
Человеку хорошо....... ) причем хорошо как то неестественно - если оталкиваться от выражения его физиономии готовой вот вот расплыться в улыбке.....
Ему не больно, а смешно. И не грозит никто в окно.

Гость||

Ну да...... ) бедняжка так старается удержаться на плаву - в наше то непростое время.......

Гость||

Мишустер вот например уже дооткланялся...... ) а ведь тоже наверное мнил себя вершителем судьбоносности.....

Гость||

Ну да...... ) как все кабинетные крысы - мечтающие о презумпции справедливости.......

Гость||

Как денди лондонский одет, с трибуны он увидел цвет .... думского полит.бомонда...

Имя: Гость
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