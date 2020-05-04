В Кремле ответили на вопрос о снятии ограничений в России

Чтобы решить вопрос о снятии ограничительных мер в России, необходимо дождаться динамики распространения коронавируса 11 мая. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая РИА Новости на соответствующий вопрос.
По словам пресс-секретаря российского лидера, в этом вопросе необходимо учитывать специфику регионов.
Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Путин 6 мая проведет совещание по реализации принятых решений по борьбе с коронавирусом в стране, в ходе которого буду также заслушаны рекомендации специалистов.
В конце апреля Путин поручил правительству и Роспотребнадзору подготовить план постепенного выхода с 12 мая из режима ограничений, введенного в связи с угрозой распространения коронавируса. Регионы должны ознакомиться с соответствующим планом к 5 мая.
В России, по данным на 4 мая, зафиксировано более 145 тысяч случаев заражения коронавирусом. Число смертей из-за COVID-19 составляет 1356.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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