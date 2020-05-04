Сетевое издание|18+|Понедельник|4 мая 2020|10:40
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

В стране и мире

Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Печать

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Наиболее заметный очаг, где температура воздуха будет выше нормы - это Европейская Россия, Центральный федеральный округ, Южный и Северо-Кавказский федеральный округ. Так, в европейской части страны дневные показатели будут на 4-5 градусов выше нормы. В Сибири превышение средних значений составит 6-8 градусов.

Другие очаги тепла прогнозируется в Новосибирской, Томской областях, а также на юге Красноярского края. При этом с 6 мая аномальное тепло переместится на Урал и в Западную Сибирь.

Вильфанд предупредил, что из-за такой погоды сохраняется высокий риск возникновения природных пожаров в Туве, Алтайском крае и Иркутской области.

В конце апреле Росгидромет пообещал россиянам экстремально жаркое лето. На всей территории России температура в мае, июне, июле и августе будет выше климатической нормы, в некоторых регионах ожидается аномальная жара. Высокая температура будет наступать периодами.

До этого глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предупредил, что лето 2020 года может стать самым жарким за всю историю — об этом свидетельствуют прогнозы и Росгидромета, и иностранных гидрометеорологических станций.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Вильфанд вильфанд - мать родная...... ) вильфанд русская река......

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте