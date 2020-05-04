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В стране и мире

Россиянам предложили искать маски и антисептики в интернете

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Дефицита масок и антисептических средств в аптеках России нет. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «Интерфакс».

По его словам, эти средства защиты легко найти на интернет-сайтах. Мантуров рассказал, что в торговой сети на сегодняшний день в остатках 20 миллионов масок. «То есть, не только в аптеку нужно ходить. В интернет сегодня зайдешь, кликнешь — дефицита масок нет вообще, я уже не говорю про антисептики», - добавил глава Минпромторга.

Ранее правительство России сняло временный запрет и снова разрешило экспортировать медицинские маски и другие средства защиты. Ограничения должны были действовать до 1 июня. При этом они не распространялись на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

В начале апреля Мантуров заявил, что в России образовался дефицит защитных медицинских костюмов. Он пояснил, что медицинских костюмов производилось не более шести тысяч в сутки, а промышленность была ориентирована на радиационностойкие костюмы и костюмы для химпроизводств.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

ВЫ ЗАПРЕЩАЛИ НАШИМ ЖЕНЩИНАМ НОСИТЬ ХИДЖАБ, а сейчас закрываете лица масками. Аллах велик.

Гость||

Вам то что здесь надо????

Гость||

Что ещё за шашлик-машлик???

Гость||

«То есть, не только в аптеку нужно ходить. В интернет сегодня зайдешь, кликнешь — дефицита масок нет вообще, я уже не говорю про антисептики», - добавил глава Минпромторга.

А сколько стоит доставка через интернет Мантуров не поинтересовался?

Гость||

Можно подумать, все поголовно наши граждане такие продвинутые в интернете! Знаю многих людей ещё не пенсионного возраста, которые вовсе интернетом не пользуются.

Гость||

В инрернети кидают-предупреждает полиция.

Гость||

И ведь никому даже в голову не пришло отказаться от подобных "предложений"..... ) вот оно раболепство - во всем своем великолепии......

Гость||

Гость писал(a):

ВЫ ЗАПРЕЩАЛИ НАШИМ ЖЕНЩИНАМ НОСИТЬ ХИДЖАБ, а сейчас закрываете лица масками. Аллах велик.
Нет иного Бога, кроме Аллаха, Мухаммед — посланник Аллаха.

Гость||

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в качестве помощи в борьбе с пандемией коронавируса передал Италии восемь тонн медицинских материалов

Гость||

Так что г-н мантурофф извольте ка уже наконец заняться своими прямыми обязанностями....... ) то бишь обеспечением необходимыми средствами защиты в необходимом количестве - в конце концов люди платящие налоги должны быть уверены в том что они не напрасно это делают.....

Гость||

Гость писал(a):

«То есть, не только в аптеку нужно ходить. В интернет сегодня зайдешь, кликнешь — дефицита масок нет вообще, я уже не говорю про антисептики», - добавил глава Минпромторга.

А сколько стоит доставка через интернет Мантуров не поинтересовался?

А для таких, как он- это не деньги, с его-то доходами.

Гость||

Да это вообще никого волновать не должно...... ) никаких "интырнетов" - сам придет и сам принесет.....а иначе зачем вообще такой министр сдался......

Гость||

Мантуров! Как вообще можно допустить барыжничество масками?! Их бесплатно должны раздавать на каждом углу и всем желающим! Бомбежка, если начнётся, вы билеты готовы продавать в бомбоубежище, лишь бы навариться! Упыри!

Гость||

Правильно.Чё я чтоли за него пойду эти маски рожать?

Пусть достаёт их где хочет.Это его печали а не мои.

Гость||

Кстати о пушистиках...... ) эй народ - вам ничего не напоминают эти белые пластиковые бутылочки на фото.......

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Имя: Гость
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