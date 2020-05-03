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В стране и мире

Выявлена опасность коронавируса для психики

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На фоне пандемии COVID-19 в обществе появился новый навязчивый страх - коронафобия. Главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Анна Васильева назвала это опасным для психики. Слова специалиста приводит «Интерфакс».

По словам Васильевой, пандемия имеет отсроченный эффект. Постстрессовые расстройства могут проявиться как через несколько месяцев, так и через несколько лет после ее окончания. «Финансовые трудности, связанные с экономическими последствиями пандемии, будут главным фактором, определяющим эмоциональные нарушения в постпандемическом пространстве», - уточнила она. Кроме того, добавила Васильева, у людей значительно большую тревогу вызывают реально существующие трудности прокормить семью, чем потенциальная возможность заразиться коронавирусом.

Также на фоне пандемии произошел всплеск черного юмора. Это, как объяснила цифровой антрополог КБ «Стрелка» Дарья Радченко, стало защитной реакцией людей на новые условия жизни. По ее словам, во время катастрофических событий обычно включается массовое производство шуток. Это связано с тем, что, когда приходит беда, людям хочется объединиться.

За последние сутки в России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом. Новые случаи зафиксировали в 83 регионах. Наибольшее число новых заразившихся - в Москве (5358), Московской области (807) и Санкт-Петербурге (323). С начала эпидемии в стране заболели более 124 тысяч человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Запугали народ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Постстрессовые расстройства могут проявиться как через несколько месяцев, так и через несколько лет после ее окончания.
Это касается многих болезней и мы об этом знаем. Не надо умничать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии Центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева Анна Васильева назвала это опасным для психики
раньше была мода на "наполеонов". а теперь их место заместят "коронованные вирусом"? или наличие соплей вообще, туберкулёзного подкашливанья (а также и скулёжного-лакейского) в частности и\или наличие трудового пота на лице приравняют к велико-потопо-вводной боязни"?

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