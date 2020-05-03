В России зафиксировали 10633 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировали 10633 новых случая заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщается оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.
По данным опертштаба, новых инфицированные выявлены в 85 регионах страны. При этом больше всего случаев зафиксировано в Москве (5948), Московской области (822) и Санкт-Петербурге (295). За сутки 58 человек скончались, 1626 выздоровели.
В предыдущие сутки, с 1 на 2 мая, в стране выявили 9623 новых инфицированных. Этот показатель стал рекордным за время эпидемии в стране. Скончались 57 пациентов, полностью выздоровели 1793 человека.
2 мая сообщалось, что ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России. По уточненному прогнозу, эпидемия должна закончиться 8 августа. При этом 99 процентов случаев заболевания должно быть выявлено 3 июня.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Бунт на корабле!
Швейцария, Турция, Чехия, Украина - выходят из проекта «коронавирус»
Турция решила сворачивать удочки - убытки с упущенного туристического сезона не могут быть компенсированы доходом из-за участия в проекте «коронавирус». Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что его страна прошла пик эпидемии коронавируса. Это означает, что за продолжение карантина мировые игроки устраивающую сумму не предложили.
Турция планирует пойти по пути Швеции и Белоруссии, которым тоже не предложили, сколько они хотели. Участие Турции было продиктовано тем, что страна зависимая, и даже если она откроет курорты, то потенциальных туристов могут не выпустить из других стран.
83 миллионная Турция достигла пика, легализовав 110 тыс. зараженных, то есть заразился 1 из 800 человек. Дальше-больше в 9-ти миллионной Швейцарии тоже неожиданно закончился вирус, когда достиг 30 тыс. заражённых. С 11 мая заражённые перестанут заражать, можно открывать кафе и музеи.
Россия пока держит ровную ежедневную статистику. Это говорит о том, что руководство страны ещё не приняло решение, что делать после 11 мая - сворачиваться или продолжать проект коронавирус. Хотя сегодня на удивление Подмосковье вышло на плато по коронавирусу. В Московской области, где проживает 7,7 млн человек, количество зарегистрированных случаев составило – 10 тыс. зараженных. Что же власти раньше не говорили, какие плановые показатели мы должны достигнуть. Мы бы поднатужились и быстрее достигли 10 тысяч больных (для Подмосковья) и стали бы возвращаться к нормальной жизни. Ждем разнарядки по выходу на плато по другим регионам страны.
Да, что тут говорить и Украина пару часов назад вышла на плато эпидемии коронавируса.
Одна за другой страны участницы проекта коронавирус отказываются от дальнейшего участия в проекте в связи с тем, что, несмотря на обильную пропаганду, не удалось убедить жителей в верности выбора в пользу охлаждения экономики. В этих странах накаляется ситуация в связи с тем, что люди начали понимать - дело не в вирусе. Продолжение карантина может привести к массовым протестам и сменам режимов.
Вероятно в мае, нас ждёт массовое выздоровление. Как говорится, спектакль окончен, всем спасибо, все свободны!