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В стране и мире

Россиян призвали не бояться увеличения числа зараженных коронавирусом

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Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал россиян не бояться увеличения числа подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки, так как это не означает «углубления пандемии». Его слова приводит «Интерфакс».

Директор научно-исследовательского центра пояснил, что за последние десять дней количество проведенных тестирований увеличилось в два раза, что привело к выявлению большего числа зараженных. «Не надо быть математиком при этом, чтобы понять, что, соответственно, мы выявим больше инфицированных», - сказал Гинцбург.

Ученый отметил, что увеличение числа не должно никого пугать. Он также назвал «безусловно положительным» фактом то, что жители столицы разъехались из города.

Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса сообщил в своем Telegram-канале о том, что в России за последние сутки зафиксировали 10633 новых случая заражения вирусом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Конечно положительный факт, а как же! Из Московии в регионы пошла зараза!

Имя: Гость
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