Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 мая 2020|13:16
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В стране и мире

Россия снова разрешила экспортировать медицинские маски

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Правительство России сняло введенный ранее временный запрет и снова разрешило экспортировать медицинские маски и другие средства защиты. Это следует из постановления кабмина, передает РИА Новости в воскресенье, 3 мая.

Как следует из текста, документ был подписан 30 апреля премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отмечается, что постановление вступает в силу с момента его подписания.

Правительство ввело запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, в том числе и масок, в начале марта. Ограничения должны были действовать до 1 июня. При этом они не распространялись на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

В конце апреля «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщили, что медицинские маски остались только в 1 проценте российских аптек. Отмечалось, что ажиотажный спрос на маски в России спал, однако предложение аптек все равно не соответствует спросу. По словам экспертов, чаще маски появляются в продаже не в аптечных сетях, а в розничных магазинах, так как последние могут позволить себе закупать их без нужных сертификатов или у непроверенных поставщиков.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Какая чудная песенка...... ) ля ля ля......

Гость||

Как глупо выглядит коммент, когда убрали предыдущий)))))

Гость||

В Пензе мужчина выкинул щенка с 9 этажа

Женщина рассказала нам дикую историю о том, что местный житель дома по адресу Луначарского, 6 выбросил маленького щенка с 9 этажа.

Имя: Гость
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