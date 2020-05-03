Россия снова разрешила экспортировать медицинские маски

03.05.2020 | 11:50

Правительство России сняло введенный ранее временный запрет и снова разрешило экспортировать медицинские маски и другие средства защиты. Это следует из постановления кабмина, передает РИА Новости в воскресенье, 3 мая.

Как следует из текста, документ был подписан 30 апреля премьер-министром Михаилом Мишустиным. Отмечается, что постановление вступает в силу с момента его подписания.

Правительство ввело запрет на экспорт из России ряда медицинских изделий, в том числе и масок, в начале марта. Ограничения должны были действовать до 1 июня. При этом они не распространялись на гуманитарную помощь и на вывоз гражданами для личного пользования одноразовых товаров.

В конце апреля «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщили, что медицинские маски остались только в 1 проценте российских аптек. Отмечалось, что ажиотажный спрос на маски в России спал, однако предложение аптек все равно не соответствует спросу. По словам экспертов, чаще маски появляются в продаже не в аптечных сетях, а в розничных магазинах, так как последние могут позволить себе закупать их без нужных сертификатов или у непроверенных поставщиков.