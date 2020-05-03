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В стране и мире

Названа возможная причина долгого отсутствия Ким Чен Ына

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Долгое отсутствие лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может быть связано с его желанием привлечь внимание мировой общественности к КНДР. Такую причину назвал РИА Новости доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков.

По его словам, на фоне распространения в мире коронавируса внимание к делам Северной Кореи в мире ослабло, поэтому северокорейским властям пришлось принять ряд мер по возвращению страны в информационное поле. «Исчезновение лидера, о котором все внезапно стали говорить, стало таким способом привлечения внимания к себе. И удивительным образом вся мировая пресса об этом говорила, неделю не сходила эта новость с предположениями о том, что же случилось», - пояснил Дьячков.

Он также отметил, что отсутствие Ким Чен Ына на праздновании дня рождения его деда Ким Ир Сена могло быть сигналом гражданам страны о планах по постепенному сворачиванию массовых мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом.

2 мая в сети появились кадры с церемонии открытия завода по производству удобрений, где Ким Чен Ын торжественно разрезает ленточку. Вопреки распространившимся слухам о болезни, на фото лидер КНДР выглядит здоровым.

15 апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в «вегетативном состоянии».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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