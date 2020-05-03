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В стране и мире

Анонсировано новое обращение Путина к россиянам

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Президент России Владимир Путин обратится к гражданам страны 9 Мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Instagram.

Песков также анонсировал возложение Путиным цветов к Вечному огню. Ожидается, что именно оттуда президент сделает обращение.

В предыдущий раз российский лидер обращался к россиянам 28 апреля, перед совещанием с главами регионов по ситуации с коронавирусом. Он подчеркнул, что опасность дальнейшего широкого распространения инфекции не миновала, и призвал граждан соблюдать режим самоизоляции. Также Путин объявил о продлении нерабочих дней.

16 апреля стало известно о переносе парада Победы из-за коронавируса. Президент пообещал, что все торжественные мероприятия в стране будут обязательно проведены, когда не будет риска для жизни граждан. Однако 9 Мая состоится авиационный парад с участием самолетов и вертолетов. Вечером в тот же день в центре российских городов состоятся салюты в честь 75-летия Победы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Крепитесь, держитесь, денег не дам.

Гость||

Мы войну прошли, а вирус какой-то это тьфу. Вы главное покупайте маски в 10 раз дороже, иначе оштрафуем, забрав последние деньги

Гость||

Видно наболело у человека!

Гость||

Лещенко за борьбу с коронавирусом будут награждать?)))))

Гость||

Гость писал(a):

Лещенко за борьбу с коронавирусом будут награждать?)))))
И Бабкину, и Стаса Михайлова... Артисты отпели оду вирусу, теперь очередь политиков и министров. Один из них уже примкнул к "шествию великого полка".

Гость||

Гость писал(a):

Артисты отпели оду вирусу, теперь очередь политиков и министров. Один из них уже примкнул к "шествию великого полка"
майн кампф в новой редакции. старая запатентована и засекречена до ... наступления эры "милостьедия"

Гость||

- Всем пиво за счёт заведения!

Гость||

Просим,просим.Вся эта клоунада напоминает мультик Мадагаскар,где очень любил выступать лемур, с ананасом на голове.

Гость||

Мне одному кажется что голова на фото как то неестественно вписывается в туловище....... ) что конечно же наводит на мысли о сокращении гонораров имиджмейкерам......

Гость||

В НОРМАЛЬНЫХ СТРАНАХ ПОЛИЦЕЙСКИЕ САМИ РАЗДАЮТ МАСКИ ТЕМ У КОГО ИХ НЕТ

ЭТО ИХ РАБОТА ПОМОГАТЬ ГРАЖДАНАМ

Имя: Гость
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