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В России зафиксировали 9623 новых случая заражения коронавирусом

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За последние сутки в России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в своем Telegram-канале.

Новые случаи зафиксировали в 83 регионах. Наибольшее число новых заразившихся — в Москве (5358), Московской области (807) и Санкт-Петербурге (323). Умерли 57 пациентов с коронавирусом; полностью выздоровели 1793 человек.

Общее число заразившихся с начала эпидемии — 124 054.

За предыдущие сутки, с 30 апреля по 1 мая, в России зафиксировали 7933 новых случая инфицирования в 85 регионах. Скончалось 96 человек, выздоровел — 1601 пациент.

Ранее 2 мая сообщалось, что ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России. По уточненному прогнозу, эпидемия должна закончиться 8 августа. При этом 99 процентов случаев заболевания должно быть выявлено 3 июля.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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