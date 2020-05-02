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Россиян призвали не ждать отпуска за границей в 2020 году

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Россиянам не стоит ждать, что они смогут провести отпуск за границей до конца 2020 года — слишком высок риск того, что поездка сорвется, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с РИА Новости.

«Я бы посоветовал россиянам не рисковать в этом году, не покупать для выезда из страны до конца этого года билеты, не бронировать гостиницы», — приводит агентство слова Рязанского.

Сенатор пояснил, что до 2021 года пандемия коронавируса SARS-CoV-2 вряд ли позволит государствам открыть границы, и поэтому поездки за рубеж не выглядят возможными. Однако когда ограничения будут сняты, считает Рязанский, поездки могут обойтись недорого. «Заинтересованность отелей за рубежом будет очень высокой, и появится очень много выгодных предложений», — сказал он.

Как сообщалось 30 апреля, 85 процентов россиян надеется в текущем году отправиться в отпуск, при этом две трети из них хотели бы поехать именно за границу.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам отказаться от поездок за границу в 2020 году из-за обострения ситуации с распространением коронавируса. Она отметила, что отменить поездки за рубеж всего на один год — это не трагедия.

По последним данным, в России зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 1222 человека скончались в результате пандемии, 15 тысячам пациентов удалось вылечиться.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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