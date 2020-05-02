Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

02.05.2020 | 11:12

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России. Новые данные опубликованы на сайте учреждения.

По уточненному прогнозу, эпидемия должна закончиться 8 августа. При этом 99 процентов случаев заболевания должно быть выявлено 3 июля.

Ранее в SUTD уже пересматривали свои прогнозы. Аналитики утверждали, что вспышка инфекции должна уйти из России 7 августа, а до этого говорили о 20 июля.

За последние сутки в России выявили 7 933 случая заражения коронавирусом. Большинство зараженных — в Москве (3 561), Московской области (797) и Санкт-Петербурге (349). Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 114 тысяч. Всего в мире насчитывается более 3,3 миллиона случаев заражения.