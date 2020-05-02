В стране и мире

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

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Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России. Новые данные опубликованы на сайте учреждения.

По уточненному прогнозу, эпидемия должна закончиться 8 августа. При этом 99 процентов случаев заболевания должно быть выявлено 3 июля.

Ранее в SUTD уже пересматривали свои прогнозы. Аналитики утверждали, что вспышка инфекции должна уйти из России 7 августа, а до этого говорили о 20 июля.

За последние сутки в России выявили 7 933 случая заражения коронавирусом. Большинство зараженных — в Москве (3 561), Московской области (797) и Санкт-Петербурге (349). Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 114 тысяч. Всего в мире насчитывается более 3,3 миллиона случаев заражения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

А там вторая волна...

Гость||

А пензенские вузы технологии и дизайна почему не прогнозируют это модно сейчас за корону темы тереть.

Гость||

02.05.2020 11:20|

А там вторая волна...

Все дельфины в ураган проплывают океан

Гость||

Никто ничего толком не знает, но все что то прогнозируют и предполагают. Пустомели!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии превысило 114 тысяч.
Пензаинформ должен быть привлечён к ответственности за распространение "фейковых новостей",в РФ НЕТ ЭПИДЕМИИ,в Пензенской области НЕТ ЭПИДЕМИИ!

"Эпиде́мия (греч. επιδημία — повальная болезнь, от ἐπι — на, среди и δῆμος — народ) — прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать источником чрезвычайной ситуации. В обиходе универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5 % жителей территории, или иногда 5 % какой-либо социальной группы. Однако многие медицинские ведомства рассчитывают собственные эпидемические пороги для обычных заболеваний, исходя из среднестатистического уровня этого заболевания в течение многих лет. Такие эпидемические пороги могут быть равны, например, 1 %."

Гость||

-У вас в регионе эпидемия была? - Нет. - Будет!

Гость||

Гость писал(a):

В обиходе универсальным эпидемиологическим порогом считается заболевание 5 % жителей территории, или иногда 5 % какой-либо социальной группы. Однако многие медицинские ведомства рассчитывают собственные эпидемические пороги для обычных заболеваний, исходя из среднестатистического уровня этого заболевания в течение многих лет. Такие эпидемические пороги могут быть равны, например, 1 %."
Посчитаем .Если так от 1 до 5 %, то в Пензенской области такой порог это от 13 056 - 65 278 чел. / на данный момент 481 чел , в РФ от 1 475 000 - 7 375 000 чел. / на данный момент 124 054 чел. ,цифры статистики говорят всё за себя,истерия нагнетается искусственно.

Гость писал(a):

-У вас в регионе эпидемия была? - Нет. - Будет!
Не каркай ,хотя увы всё может быть ,иммунитет людям этим "заточением" подорвали.

Имя: Гость
Комментарий:

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