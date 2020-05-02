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Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после долгого отсутствия на публике

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Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) и газета Rodong Sinmun опубликовали фотографии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына после его долгого отсутствия на публике на своем сайте.

На фото Ким Чен Ын принимает участие в церемонии открытия завода по производству удобрений: торжественно разрезает ленточку, осматривает фабрику, общается с чиновниками. Вопреки распространившимся слухам о болезни, на фото лидер КНДР выглядит здоровым.

Северокорейский лидер появился на публике впервые за 20 дней. Он присутствовал на завершении строительства завода по производству удобрений накануне Дня труда. На церемонии Ким Чен Ына сопровождала его сестра Ким Ё Чжон и другие высокопоставленные чиновники.

15 апреля Ким Чен Ын пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Предполагалось, что лидер Северной Кореи не может самостоятельно встать, нормально ходить или находится в «вегетативном состоянии».

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Двойник

Гость||

Плоховато выглядит. На морфие сидит наверное.

Гость||

Он просто красавчик я бы за него вышла.

Гость||

Эй расеяшки....... ) вы и правда хотите такой жизни как в Северной Корее.......да знаю - соскучились холопики по стадным шествиям и хоровым рукоплесканиям очередному престарелому полудурку.......

Гость||

Да уж лицо с отсутствием интеллекта.

Гость||

Лицо обычное с похмелюги, видно в штопоре был две недели.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

фотографии

Гость||

За лицо не спрашивают...... ) к тому же исторя полна примерами замечательных правителей, полководцев или иных видных деятелей имевших вполне заурядную внешность.....

Гость||

Да.Был например такой пианист.Мишель Петруччиани.Внешностью откровенный дегенерат.Но как божественно играл.

Гость||

Ну да...... ) да тот же Барак Обама например часто становился героем разных шаржей и карикатур - однако все это не помешало ему стать самым высокооплачиваемым экс-президентом Соединенных Штатов за всю их историю......

Имя: Гость
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