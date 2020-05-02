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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 2 мая

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По состоянию на утро 2 мая число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,3 миллиона человек. Соответствующие данные размещены на сайте Университета Джонса Хопкинса.

Согласно статистике, инфицированы 3 343 302 человек в 187 странах мира. Из них более 238,5 тысячи скончались, более 1 миллиона (1 053 249) вылечились.

Наиболее пострадавшие от коронавируса государства — США (1,1 миллиона), Испания (213,4 тысячи), Италия (207,4 тысячи), Великобритания (178,6 тысячи) и Франция (167,3 тысячи).

Россия находится на 8-м месте по числу заболевших: в стране выявлен 114 431 случай инфицирования. С начала эпидемии умерли 1 169 человек, выздоровели 13 220. Было проведено 3 723 807 тестов на инфекцию. За последние сутки в России выявили 7 933 случая заражения коронавирусом. Большинство зараженных — в Москве (3 561), Московской области (797) и Санкт-Петербурге (349).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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