Главу Минстроя госпитализировали с коронавирусом

02.05.2020 | 11:35

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Диагноз подтвердился не только у главы Минстроя, но и у одного из его заместителей, Дмитрия Волкова, после результатов компьютерной томографии. Как сообщил сам Якушев, он будет проходить лечение в одной из городских больниц.

Исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ назначен Никита Стасишин.

30 апреля стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов.