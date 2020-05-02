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Главу Минстроя госпитализировали с коронавирусом

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Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Диагноз подтвердился не только у главы Минстроя, но и у одного из его заместителей, Дмитрия Волкова, после результатов компьютерной томографии. Как сообщил сам Якушев, он будет проходить лечение в одной из городских больниц.

Исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ назначен Никита Стасишин.

30 апреля стало известно, что коронавирусом заразился премьер-министр России Михаил Мишустин. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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сеонизм рулит

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самоизоляцию не соблюдал?

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кто

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