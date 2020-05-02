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Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе под ее началом

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Бывший редактор сайта программы Елены Малышевой Рустам Елбарисов рассказал о работе под ее началом у себя в Facebook.

По его словам, ведущая жестоко третирует подчиненных, оказывая на них эмоциональное давление: к примеру, публично разбирает их проблемы со здоровьем на совещаниях. «Она не ругается матом и прямо не оскорбляет, но от этого ее унижения только хуже», — пишет он.

Елбарисов рассказал, что Малышева установила в своей компании атмосферу страха: при ней сотрудники ведут себя подобострастно, а за спиной постоянно критикуют ее. Ряд сотрудников постоянно использовал успокоительное «Афобазол», а художник, изготовлявший для программы поролоновые половые органы, регулярно уходил в запои.

Наряду с тяжелыми отношениями на канале Елбарисов отметил нарушения трудовых прав: по его словам, приходилось регулярно перерабатывать на выходных и по ночам, не получая за это компенсаций. В какой-то момент его и его коллег заставили уволиться и подписать новые договоры на менее выгодных условиях, и начался конфликт, в результате которого весь отдел, в котором он работал, ушел с Первого канала.

В посте он приходит к выводу, что вся система эмоционального насилия необходима Малышевой для того, чтобы повышать собственную прибыль от своей программы и затем приобретать дорогую недвижимость.

Оппозиционер Алексей Навальный выпустил расследование о недвижимости семьи Малышевых в США 29 апреля. По его данным, в 2016 году ведущая совместно с супругом приобрела загородный дом недалеко от Нью-Йорка за 6,4 миллиона долларов. Навальный ссылается на открытую отчетность, в которой значится, что с 2014 года Малышевым принадлежат две квартиры в центре Нью-Йорка. В ролике утверждается, что квартиры, располагающиеся в одном доме, в сумме обошлись ведущей в 4,2 миллиона долларов, в настоящее время в них проживают сыновья ведущей.

Telegram-канал Mash рассказал, что для оплаты своей недвижимости Малышева взяла кредит сроком на 30 лет: Первый канал должен ей более 150 миллионов рублей.

Ранее Малышева рассказывала, что ее сыновья Юрий и Василий уехали в США. Старший, Юрий, проходит в Нью-Йорке обучение по специализации кардиология, а младший, Василий, окончил американскую адвокатскую школу. Ведущая говорила, что не собирается уезжать из России, и называла себя «человеком, который родился и состарится здесь, потому что все и всех здесь любит».

Малышева — доктор медицинских наук, профессор. С 1997 года ведет научно-популярную передачу «Здоровье» на Первом канале. С 2010-го выпускает шоу «Жить здорово!» про здоровье, красоту, питание и правильный образ жизни. Передачу не раз критиковали за популизм, выбор громких тем и неоднозначные оценки некоторых заболеваний.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

художник, изготовлявший для программы поролоновые половые органы, регулярно уходил в запои.

:))) корона головного мозга. А куда ему ещё ходить с поролоновым органом половым?

Гость||

Здоровье, жрачка и сводничество, на этом всегда подобные мрази будут кормиться.

Гость||

Гость писал(a):

Здоровье, жрачка и сводничество, на этом всегда подобные мрази будут кормиться.
А также на страхе смерти - попы кормятся.

Имя: Гость
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