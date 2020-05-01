В России зафиксировали 7933 новых случая заражения коронавирусом

01.05.2020 | 11:15

В России зафиксировали 7 933 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.

Новые случаи выявили в 85 регионах. Наибольшее число новых заразившихся — в Москве (3 561), Московской области (797) и Санкт-Петербурге (349). Также зафиксировано 96 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом; полностью выздоровел 1 601 человек.

Общее число заразившихся с начала эпидемии — 114 431.

За предыдущие сутки, с 29 по 30 апреля, в России зафиксировали 7 099 новых случаев инфицирования в 85 регионах. Скончался 101 человек, выздоровели — 1 333.

Накануне, 30 апреля, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщила, что Россия практически находилась на плато по количеству заразившихся коронавирусом. По ее словам, в стране удалось существенно снизить темпы наращивания коронавирусной инфекции. «Выброс, который произошел вчера, действительно экстраординарный, но такое бывает и по опыту других стран — на плато бывают колебания, чуть выше, чуть ниже», — подчеркнула Скворцова.