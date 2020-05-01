Сообщения о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точными»

01.05.2020 | 17:52

Информация о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын мертв, является почти на сто процентов точной. Об этом заявил южнокорейскому агентству Yonhap перебежчик Чи Сон Хо (Ji Seong-ho), который сбежал из КНДР в 2006 году и сейчас работает в законодательных органах власти Южной Кореи.

«Это не на 100 процентов точно, но я могу сказать, что вероятность составляет 99 процентов. Северная Корея [не сообщает о смерти лидера официально потому, что] столкнулась со сложной проблемой преемственности», — сказал он.

Чи Сон Хо отметил, что долго гадал, сколько еще Ким Чен Ын протянет после операции на сердце, но вскоре ему сообщили о смерти политика. «Ким умер в прошлые выходные», — полагает он.

При этом собеседник агентства не раскрыл источник информации. Говоря о том, кто может стать преемником Ким Чен Ына, он отметил, что, как и многие, считает возможной кандидатурой сестру Ына — Ким Ё Чжон.

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. 15 апреля он пропустил празднование дня рождения своего деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Из-за его отсутствия начали появляться слухи о возможной смерти или болезни политика. Бывший посол КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо, сбежавший в Южную Корею в 2016 году, заявлял, что северокорейский лидер не может самостоятельно встать или нормально ходить. Появлялась информация о том, что он якобы находится в «вегетативном состоянии». В России слухи о смерти Ким Чен Ына опровергали. В США назвали пропажу Ким Чен Ына необычной и приготовились ко всему.