Рассчитана модель по пику заражений коронавирусом для округов России

01.05.2020 | 10:55

Эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян разработал математическую модель по пику заражений коронавирусом для федеральных округов России. Согласно его данным, общее число выявленных случаев COVID-19 в стране составит 350-400 тысяч человек. Соответствующие данные предоставило РИА Новости.

Модель, созданная на основе официальной статистики, рассчитывает развитие ситуации с COVID-19. По словам эксперта, наибольшее доверие у него вызвала динамика Москвы. «Здесь наиболее подробно публикуются данные. Кроме того, эпидемия здесь началась раньше и временные ряды данных длиннее. Динамика здесь четко характеризуется кривыми логистического роста», — объяснил он. По его прогнозам, столица в первых числах мая пройдет пик эпидемии. В Московской области этот период закончится чуть раньше, чем в Москве.

Тавадян ожидает, что эпидемия в столице закончится к началу августа. Общее число заболевших в городе составит к этому моменту от 130 до 170 тысяч человек. Ситуация в Центральном федеральном округе (ЦФО) напоминает московскую. По окончании пиковой волны в ЦФО, за исключением Москвы и Подмосковья, будет находится около 60 тысяч инфицированных.

В Санкт-Петербурге пик придется на конец мая, рассчитал специалист. При этом во всем Северо-Западном округе он должен прийтись на вторую декаду мая.

По модели Тавадяна, в Приволжском федеральном округе (ПФО) видна отрицательная динамика распространения вируса.«Сейчас прогноз таков — пик в ПФО наступит в начале мая. В данный момент есть вероятность, что заражений будет больше в Поволжье, чем в Северо-Западном федеральном округе», — отметил он.

В Сибирском федеральном округе сложно выделить четкую динамику, однако по ситуации на 1 мая угол ускорения относительно позитивный. Пик заражаемости наступит в середине мая, а максимальное значений ежедневно регистрируемых случаев составит 200.

В Северо-Кавказском федеральном округе пик придется на вторую неделю мая, в Уральском федеральном округе — на середину июня, в Южном федеральном округе — на конец мая, в Дальневосточном федеральном округе пик наступит в первую декаду мая. По словам Тавадяна, отдаленный пик эпидемии на Урале обусловлен самой большой неопределенностью данных.