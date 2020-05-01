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В стране и мире

Раскрыт первый этап снятия ограничений из-за коронавируса в России

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На первом этапе снятия ограничений, введенных в России из-за коронавируса, будут разрешены небольшие прогулки по два-три человека. Эти данные раскрыла глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью ТАСС.

Также послабления начнутся с занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, добавила Попова. При этом, по ее словам, необходимо соблюдать социальную дистанцию и находиться «в ограниченном количестве людей».

Накануне, 30 апреля, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что введенные в стране из-за распространения коронавируса ограничения можно будет в скором времени начинать ослаблять, если темпы роста новых заразившихся начнут снижаться. Для снятия ограничений нужно будет разработать специальный план для каждого региона, поскольку, если открыть все сразу, это может привести к новому всплеску заражения, отметила Вуйнович.

28 апреля президент России Владимир Путин поручил подготовить план постепенного выхода с 12 мая из режима ограничений. Глава государства подчеркнул, что ограничительные меры будут сниматься поэтапно в каждом регионе, а не одномоментно, поскольку в некоторых субъектах ситуация остается сложной.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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