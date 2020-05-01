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В стране и мире

Мозаику с Путиным убрали из храма Минобороны

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Мозаику с изображением президента России Владимира Путина убрали из главного храма Вооруженных сил (патриарший собор в честь Воскресения Христова в Кубинке). Об этом стало известно «Коммерсанту».

В настоящее время мозаичное изображение демонтировано. Причина такого решения не сообщается.

30 апреля открытие храма Минобороны отложили на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом.

В конце апреля стало известно, что на стенах главного храма Вооруженных сил России появятся мозаики с изображением Путина, главы Минобороны Сергея Шойгу и советского лидера Иосифа Сталина. Предполагалось, что изображения российского лидера и министра обороны станут частью мозаики о присоединении Крыма к России.

Инициатива возведения главного храма Вооруженных сил России принадлежит Шойгу. Открытие было запланировано на 2020 год в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Но деньги то потрачены, кто-то заработал :))) и не хило

Гость||

И каждая тварь старается приблизить себя к Господу -

в своих попытках откупиться от Вседержателя "благими намерениями" имя которым ханжество и лицемерие......

Ибо храм есть дом Божий - а вовсе не овощная лавочка с портретами торгашей......

Гость||

Рылом не вышел

Имя: Гость
Комментарий:

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