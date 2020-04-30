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В России выявили 7099 новых случаев заражения коронавирусом

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За последние сутки в России выявили 7 099 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые случаи зафиксированы в 85 регионах России. Большинство зараженных - в Москве (3 093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели - 1 333. Общее число инфицированных коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 106 498.

За предыдущие сутки, с 28 по 29 апреля, в России обнаружили 5 841 новый случай заражения коронавирусом в 82 регионах. При этом 108 человек скончались, 1 830 - выздоровели.

Накануне, 29 апреля, футуролог Данил Медведев назвал возможные плюсы пандемии коронавируса для человечества, если она растянется на годы. В таком случае, по его словам, произойдет пересмотр приоритетов в экономике и отношения к окружающей среде. «Мы поймем наконец, что мир хрупкий и его надо беречь, а наша нынешняя экономическая система направлена не на то, чтобы сделать человека здоровым и счастливым, а на свое самоподдержание», - пояснил эксперт.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Как все это надоело

Гость||

И что?!

Насрать. ЗАвтра на шашлыки и пофиг на все!

Гость||

Вот бы еще на пару месяцев продлили режим, мне так понравилось!

Гость||

Ну чо, выходим на плато?

Имя: Гость
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