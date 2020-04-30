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Российские власти подтвердили нехватку средств защиты у медиков в регионах

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Минздрав и Минпромторг подтвердили дефицит средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков в российских регионах. Об этом рассказал член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич по итогам заседания рабочей группы комитета, передает РИА Новости.

Менделевич добавил, что Минпромторг «привел очень обнадеживающие данные», согласно которым производство средств защиты для врачей нарастает.

28 апреля в Минздраве попросили глав медучреждений использовать СИЗ в меньшем количестве и более рационально, а также рекомендовали как можно реже заходить к больным в палаты. По данным РИА Новости, причиной такого заявления стала нехватка масок, халатов, перчаток и других средств защиты. В министерстве также рекомендовали сократить число медработников, которые тесно контактируют с больными пациентами.

Как 29 апреля сообщил внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, за время эпидемии в России умерли более 70 медиков с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Он добавил, что число инфицированных врачей постоянно растет.

За последние сутки в 82 регионах России выявили 5841 случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано 99 399 случаев. Впервые в России за сутки умерли более 100 человек - зафиксировано 108 летальных исходов. За все время эпидемии 972 человека скончались, 10 286 выздоровели.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Надо же...... ) вчера вроде бы орали про забитые под жвак склады с масками.......

Гость||

Ну так это на продажу!

Гость||

да не может быть россия передовая супер держва даже на луну собрались

Гость||

У вас баба дома есть...... ) вот так же и росия......пока соберется - забудет куда собралась......

Гость||

Информация к размышлению.......

Расстояние от земли до луны колеблется в пределах между

363104 км - до 406696 км в зависимости от их положения

Что по современным меркам есть непреодолимо высоко - для пилотируемого полета......чтобы совершить который необходимо решить одну весьма существенную проблему возникающую в открытом космосе - радиацию

И на данный момет такого решения НЕТ

Гость||

Маски,которые шьют на пензенских предприятиях не могут применяться в больницах,на них нужен сертификат соответствия,а то что на пензенских прилавках это только для обывателя и само успокоения

Гость||

Конечно,а так бы врачи начали ходить в халатах в цветочек и горошек,предприятия маски то нашили,а теперь не знают куда их девать,больницы их не берут.Пензу и область обеспечивает восток сервис у них договор.Да и швейники цены взвинтили 100 р за маску при цене в фикспоайсе 30 р,пускай теперь сами носят за 100 р,они через неделю и бесплатно никому не нужны будут.Сертифицированные заводы нарастили мощности и штампуют пооумаски по миллиону в день

Гость||

В Москве в детских больницах воачи ходят в одежде в цветочек, горошек.

Гость||

как в дурдоме

Гость||

Нет у россиянских властей ни ума, ни чести, ни совести.

Гость||

Осторожно, В кремле нынче Пандемия маразма.

Гость||

И не только в Москве, но и в Пензе. И в любой медорганизации. Потому что, у взрослых, и у детей, есть боязнь белых халатов. А халаты и шапочки являются отвлекающим и разряжающим атмосферу аксессуаром. И да, медики тоже люди, и хотят выглядеть красиво на работе

Имя: Гость
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