Развенчаны главные мифы о профилактике коронавируса

30.04.2020 | 14:19

Эксперты развенчали главные мифы о мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Realtor.com.

Одним из основных мифов относительно заболевания стало убеждение, что во время пандемии нужно избегать только массовых скоплений людей, а, например, встречи с друзьями совершенно безопасны. Эксперты уверяют, что для эффективной профилактики инфекции необходимо минимизировать контакты с внешним миром и на время отложить живое общение с близкими.

Специалисты также развенчали миф о том, что коронавирусом можно заразиться от домашнего питомца. По их словам, такой сценарий возможен, но маловероятен. Чтобы полностью оградить себя от такой угрозы, правила социального дистанцирования должны распространяться не только на хозяина, но и на его животное.

Также стало известно мнение экспертов об эффективности или опасности проветривания квартиры во время пандемии и пользования воздухоочистителями. Выяснилось, что пускать свежий воздух в помещение во время самоизоляции совершенно безопасно, однако воздухоочистители как средство защиты от коронавируса бесполезны. Кроме того, опрошенные эксперты прокомментировали практику использования микроволновки для дезинфекции вещей. По их словам, подобные действия не приведут к желаемым результатам. Эффективной мерой является стирка в машинке при высокой температуре, однако она подходит не для всех предметов.

Выяснилось, что это маловероятно, поскольку кислота, содержащаяся в желудке, способна уничтожить его, но для большей уверенности рекомендуется тщательно мыть продукты перед употреблением. Дома следует периодически проводить уборку с использованием моющих средств, например, отбеливателя. Водка и уксус при уничтожении коронавируса не помогают, заверили специалисты.

В начале апреля единственным эффективным способом борьбы с COVID-19 назвали вакцину. Около 20 компаний, включая российские, начали ее разработку.