Путин пообещал выйти на балкон и спеть «День Победы» 9 мая

30.04.2020 | 16:14

Президент России Владимир Путин пообещал присоединиться к акции и 9 мая в 19:00 выйти на балкон и спеть «День Победы». Предложение поступило главе государства во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции «МыВместе», пишет РИА Новости.

Волонтеры рассказали Путину, что инициатива исполнить всей страной песню принадлежит народному артисту СССР Василию Лановому. Участники видеовстречи также напомнили президенту, что он традиционно принимает участие в шествии «Бессмертного полка». «Поддержите нас и сейчас, пожалуйста», - обратились они к главе государства.

«С удовольствием это сделаю, мне нужно только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно. Но даже не сомневайтесь - я буду душой и сердцем вместе с вами», - ответил Путин.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

16 апреля Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавируса. Президент пообещал, что все торжественные мероприятия в стране будут обязательно проведены, когда не будет риска для жизни граждан. После этого стало известно о решении вернуть в части всех военнослужащих, задействованных в проведении парада Победы на Красной площади, из-за его переноса.

Позднее глава государства рассказал, что 9 мая пройдет авиационный парад с участием самолетов и вертолетов. Вечером в тот же день в центре российских городов состоятся салюты в честь 75-летия Победы.

За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах России. Большинство зараженных - в Москве (3093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели - 1333. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 106 498.