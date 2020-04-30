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Путин пообещал выйти на балкон и спеть «День Победы» 9 мая

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Президент России Владимир Путин пообещал присоединиться к акции и 9 мая в 19:00 выйти на балкон и спеть «День Победы». Предложение поступило главе государства во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции «МыВместе», пишет РИА Новости.

Волонтеры рассказали Путину, что инициатива исполнить всей страной песню принадлежит народному артисту СССР Василию Лановому. Участники видеовстречи также напомнили президенту, что он традиционно принимает участие в шествии «Бессмертного полка». «Поддержите нас и сейчас, пожалуйста», - обратились они к главе государства.

«С удовольствием это сделаю, мне нужно только выбрать форму своего участия. Я подумаю над этим обязательно. Но даже не сомневайтесь - я буду душой и сердцем вместе с вами», - ответил Путин.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

16 апреля Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавируса. Президент пообещал, что все торжественные мероприятия в стране будут обязательно проведены, когда не будет риска для жизни граждан. После этого стало известно о решении вернуть в части всех военнослужащих, задействованных в проведении парада Победы на Красной площади, из-за его переноса.

Позднее глава государства рассказал, что 9 мая пройдет авиационный парад с участием самолетов и вертолетов. Вечером в тот же день в центре российских городов состоятся салюты в честь 75-летия Победы.

За последние сутки в России выявили 7099 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заражения зафиксированы в 85 регионах России. Большинство зараженных - в Москве (3093), Московской области (793) и Санкт-Петербурге (336). За последние сутки скончался 101 человек, выздоровели - 1333. Общее число инфицированных коронавирусом в России с начала эпидемии достигло 106 498.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Да позовите уже доктора кто нибудь....... ) не видите - дедушке плохо......

Гость||

В обнимку с Лещенко?

Гость||

Даунизм

Гость||

Нет..... ) тут уже с кащенко обниматься пора......

Гость||

Только Путин спасет мир от коронавируса.

Гость||

такого кащенизма

давно не помнят здешние места

Гость||

С карманным запретителем боржома и вина Онанищенко!

Гость||

Непрофессиональное пение. не нужно.

Гость||

Был у нас один такой "спасатель"...... ) короче он рассказал что знает один хороший способ отпугивания акул - ну а мы сдуру ему и поверили......

Короче курсируем мы на нашем сэйфботе вдоль берега - и вдруг замечаем акулу движущуюся прямо в сторону пляжа......

Так этот дурак перегнулся через борт - и засунув башку в воду начал лаять на акулу по-собачьи......

Бедная акула наверное умом тронулась - от такого обращения......

Гость||

Перестаньте смеяться над пожилым человеком.Он вам в праотцы годится.Не известно какими вы будете в его годы.

Гость||

Эх...... )дожить бы.......

Гость||

РПЦ освободят от КОММУНАЛКИ до сентября 2020 года.

Гость||

В числе прочего гарантирующим поставщиком электроэнергии в Пензенской области решено не выставлять плату за ресурс, потребленный в апреле ветеранами.

Гость||

А сколько по области ветеранов осталось...... ) десять, двадцать.......это же какая щедрость неслыханная......

Гость||

Сколько обращений и совещаний не проводи, а рейтинг ВладимВладимыча пробивает очередное дно. Холодильник дает понять людям, что все-таки что-то у нас не то происходит.

Люди второй месяц будут сидеть без работы, а значит без денег и без еды.

Но в Госдуме озабочены совсем не этим, а тем, что власти США раздают по $1200 своим гражданам. Это очень волнует думского спикера Володина.

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Имя: Гость
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