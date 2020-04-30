30.04.2020 | 19:49

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Об этом сам Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину. Премьер добавил, что будет соблюдать самоизоляцию в связи с заболеванием. Правительство будет активно работать, сам Мишустин также будет на связи.

Путин пожелал ему выздоровления. «Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан», — сказал президент. Он также попросил Мишустина позвонить ему из больницы.

О том, что у Мишустина выявили коронавирус, ранее со ссылкой на два источника сообщила Baza.