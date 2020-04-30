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Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Об этом сам Мишустин сообщил президенту Владимиру Путину. Премьер добавил, что будет соблюдать самоизоляцию в связи с заболеванием. Правительство будет активно работать, сам Мишустин также будет на связи.

Путин пожелал ему выздоровления. «Думаю, вы будете оставаться в такой же хорошей форме, принимать участие в выработке решений по поддержке граждан», — сказал президент. Он также попросил Мишустина позвонить ему из больницы.

О том, что у Мишустина выявили коронавирус, ранее со ссылкой на два источника сообщила Baza.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Да,да,"верим".А ещё он любит Родину и Российский народ.

Гость||

Он геройски преодолеет этот недуг и поведёт нас в светлое будущее, надо только ещё чуть чуть потерпеть

Гость||

При таком догляде. Как же так.

Гость||

Ждём новость о заболевание царька нашего

Гость||

Не берёг он себя, работал на износ вот и заразился. Мы теперь как осиротевшие и обреченные люди. Раз такой большой человек не уберёгся, то нам подавно хана.

Гость||

Утка !))) Что бы мы о правительстве побеспокоились, сопереживали.

Гость||

На износ работал. Пора давать герой россии. И дадут

Гость||

Царёк не заставит себя ждать. Ништяк идея.

Гость||

Смех. Хорошо что не трипером.

Гость||

Фейк.

Гость||

Там, наверное, не как мы, чаек с хлебушком на завтрак... И ко врачу не за месяц ожидают. Достаток не тот, чтоб болеть.

Гость||

И кто виновник, ловят, поймают .. в его кресло посадить ...

Гость||

Гость писал(a):

Он геройски преодолеет этот недуг и поведёт нас в светлое будущее, надо только ещё чуть чуть потерпеть
Я не хочу что бы меня куда нибудь вел полу армянин -полу еврей с непонятной мутной биографией .

Гость||

Гость писал(a):

Он геройски преодолеет этот недуг и поведёт нас в светлое будущее, надо только ещё чуть чуть потерпеть
Я не хочу что бы меня куда нибудь вел полу армянин -полу еврей с непонятной мутной биографией .

Гость||

Маску не носил

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Имя: Гость
Комментарий:

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