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Названы регионы с наиболее высокой смертностью пациентов с коронавирусом

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Названы регионы с наиболее высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщает «Яндекс» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

На первом месте антирейтинга находится Псковская область, где смертность коронавирусных пациентов составила 5,37 процента. Далее идут Иркутская область (3,81 процента), Удмуртия (3,51), Омская область (3,01) и Хакасия (3,02).

Ранее 30 апреля сообщалось, что в России общее число зараженных коронавирусом превысило 106 тысяч в 85 регионах.

За последние сутки было зарегистрировано 7099 новых случаев заражения и 101 летальный исход. За весь период выздоровели 11 619 человек, 1073 пациента умерли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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