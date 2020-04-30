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Назван временный премьер-министр России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, предложил президенту Владимиру Путину назначить временным председателем правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин уже подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Мишустин сообщил Путину о том, что заболел коронавирусной инфекцией. Премьер пообещал, что будет соблюдать режим самоизоляции, но продолжит оставаться на связи с правительством. Президент пожелал ему выздоровления и попросил позвонить из больницы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Даже не сомневался ,что во время переформатирования мира на "Новый Мировой Порядок" они даже временно не могут не поставить не своего по крови,наверное это "случайность" и совпадение ,что последнее время это кресло в нашей многонациональной стране занимают исключительно носители еврейской крови.

Гость||

вахту сдал - поехал лечиться солнцем в исрайль. следующий русо-фамильный лис проявит себя спасателем малины от посконного варвара медведя

Гость||

Выздоровления Мишустину...

Гость||

Первый раз взываю к модеру: убирай ублюдочные комментарии!

Михаилу Мишустину здоровья, здоровья и здоровья!

Гость||

Ты не в тот микрофон взываешь,он чуть ниже

Гость||

На фото, крадется в кресло, сколько радости во взгляде, а вдруг!

Гость||

А Мишустин лично докладывал Путину?

Имя: Гость
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