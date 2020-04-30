Назван временный премьер-министр России

Премьер-министр России Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусом, предложил президенту Владимиру Путину назначить временным председателем правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова. Об этом сообщает РИА Новости.
Путин уже подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее Мишустин сообщил Путину о том, что заболел коронавирусной инфекцией. Премьер пообещал, что будет соблюдать режим самоизоляции, но продолжит оставаться на связи с правительством. Президент пожелал ему выздоровления и попросил позвонить из больницы.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
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Даже не сомневался ,что во время переформатирования мира на "Новый Мировой Порядок" они даже временно не могут не поставить не своего по крови,наверное это "случайность" и совпадение ,что последнее время это кресло в нашей многонациональной стране занимают исключительно носители еврейской крови.