В стране и мире

Кремль допустил выделение россиянам прямой материальной помощи

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность выделения россиянам прямой материальной помощи. Об этом представитель Кремля заявил в интервью телеканалу RTVi, отвечая на вопрос о шансах на получение прямой матпомощи. Видеозапись опубликована на YouTube.

Песков отметил, что помощь «может быть или прямой, или косвенной, и неизвестно еще, что лучше».

По словам пресс-секретаря президента, главное - это дать возможность продолжиться экономической жизни. «Сейчас все меры поддержки направлены на это», - заключил он.

Ранее Песков назвал абсурдом опасения, что меры контроля и слежения за гражданами, которые были введены в связи с распространением коронавируса, могут сохраниться после завершения эпидемии. «Почему вы исходите из худшего, давайте думать о том, что эти самые камеры приносят очень много пользы», - заявил Песков.

По данным на 30 апреля, общее число зараженных в России превысило 100 тысяч человек - зарегистрировано 106 498 случаев в 85 регионах страны. Число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 101 человека, общее число смертей превысило тысячу и составило 1073 случая.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Слава Навальному!

Гость||

Допустил возможность

Да не дадут ниче, как обычно одна говорильня, обещаю обещать.

Гость||

Гость писал(a):

Слава Навальному!
Слава Буртасии!

Гость||

Песков уже пошел в отказ

Гость||

Если подпишут поправки к Конституции?

Гость||

Допустил?

Гость||

Какой уровень отката предполагается и как его отдавать?

Имя: Гость
Комментарий:

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