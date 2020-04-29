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Журналист вышел в прямой эфир без штанов

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Корреспондент ABC Уилл Рив появился без штанов во время трансляции популярной в США телепередачи «Доброе утро, Америка», вызвав бурный отклик в социальных сетях. Об этом сообщают Fox News.

Инцидент произошел во время репортажа Рива о дронах, которые помогают доставлять лекарства во времена пандемии коронавируса в США. В поле зрения камеры попало голое колено журналиста, тогда как верхняя часть его корпуса соответствовала нормам – он был одет в пиджак и рубашку.

Видео с «корреспондентом без штанов» быстро набрало популярность в сети, и Рив в своем Twitter обратился к пользователям с объяснением ситуации. Репортер написал, что готовился к утренней тренировке и подшутил над теми, кто якобы носит ремень, штаны и обувь, работая из дома. В ответ на один из комментариев в социальной сети он писал, что в шортах. Рив также пообещал вернуться к работе, но уже в брюках.

Корреспондент вел трансляцию из дома в связи с действующими федеральным правилам относительно ситуации с распространением коронавируса в США.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Мальчик в штанах - и мальчик без штанов...... ) классика жанра......

Гость||

Ученик Мотовилова.

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