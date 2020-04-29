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В России подготовят общенациональный план восстановления экономики

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В России подготовят общенациональный план по восстановлению занятости и экономики. Соответствующее распоряжение отдал премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Интерфакс».

Предполагается, что это должно обеспечить возобновление деловой жизни в стране и оживить рынок труда. План должен быть готов до 25 мая. В общей сложности с учетом двух пакетов антикризисных мер на поддержку российской экономики выделено более двух триллионов рублей. Сейчас готовятся третий и четвертый пакеты. По мнению президента России Владимира Путина, экономика получает беспрецедентную поддержку на фоне кризиса.

Российская экономика испытывает двойной удар: от обрушения цен на нефть и пандемии коронавируса. Согласно прогнозам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, по итогам текущего года падение ВВП России составит около 5 процентов. Число безработных в стране может вырасти с 2,5 до 8 миллионов, считает он.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Грабить будут.

Гость||

Попандопула - обратись

Гость||

Нашел в кармане пятихатку заначки. Пойду доллары куплю.

Гость||

карлики ебанулись

Имя: Гость
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