Россияне заподозрили чиновников в поджоге леса и избили их

В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса. Об этом сообщает портал «Новости Усть-Кута».
Поджигателями оказались местные чиновники. По информации СМИ, они приехали на аэролодке и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера. При себе у них обнаружили три канистры с бензином. Возмущенные жители избили первого заместителя мэра Усть-Кутского района Михаила Барса.
Задержанные утверждают, что прибыли в район по служебной надобности. Как сообщает портал «Байкал24», они решили снять с квадрокоптера термоточки, информация о которых поступила в районную администрацию. Якобы это было необходимо для подготовки пресс-релизов и других материалов на тему пожарной безопасности в лесах района.
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"В Усть-Куте местные жители в Верхнем подрайоне поймали за поджогами леса поджигателей. Ими оказались первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс, начальник сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаил Тышкивский, прессекретарь мэра района Екатерина Анисимова, специалист по ГО и ЧС администрации Усть-Кутского района Ульянов.
Чиновники приехали с бензином и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера. Перед этим за несколько дней они выпустили постановление районной администрации о запрете посещения жителями рек в Усть-Кутском районе, из-за пожароопасного периода.Инцидент произошел в 200 километрах от Усть-Кута, на границе с Жигаловским районом.
Завтра утром на место поджогов выезжает оперативная группа сотрудников полиции и Следственного Комитета.
На фото видео избитый местными жителями первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс."