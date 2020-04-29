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Россияне заподозрили чиновников в поджоге леса и избили их

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В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса. Об этом сообщает портал «Новости Усть-Кута».

Поджигателями оказались местные чиновники. По информации СМИ, они приехали на аэролодке и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера. При себе у них обнаружили три канистры с бензином. Возмущенные жители избили первого заместителя мэра Усть-Кутского района Михаила Барса.

Задержанные утверждают, что прибыли в район по служебной надобности. Как сообщает портал «Байкал24», они решили снять с квадрокоптера термоточки, информация о которых поступила в районную администрацию. Якобы это было необходимо для подготовки пресс-релизов и других материалов на тему пожарной безопасности в лесах района.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

"В Усть-Куте местные жители в Верхнем подрайоне поймали за поджогами леса поджигателей. Ими оказались первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс, начальник сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаил Тышкивский, прессекретарь мэра района Екатерина Анисимова, специалист по ГО и ЧС администрации Усть-Кутского района Ульянов.

Чиновники приехали с бензином и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера. Перед этим за несколько дней они выпустили постановление районной администрации о запрете посещения жителями рек в Усть-Кутском районе, из-за пожароопасного периода.Инцидент произошел в 200 километрах от Усть-Кута, на границе с Жигаловским районом.

Завтра утром на место поджогов выезжает оперативная группа сотрудников полиции и Следственного Комитета.

На фото видео избитый местными жителями первый заместитель мэра Усть-Кутского района Михаил Барс."

Гость||

Дурачки....... ) их не бить - им памятник ставить надо при жизни.......и ордена раздать каждому "за спасение леса от разбазаривания"

Гость||

Ага.Настоящие патриоты.Пусть лучше сгорит родимый лес.

Чем достанется врагам.

Гость||

Чинушки вырубили лес, а потом устроили пожары, чтобы замести следы.

Имя: Гость
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