Россияне заподозрили чиновников в поджоге леса и избили их

29.04.2020 | 13:59

В окрестностях города Усть-Кут Иркутской области местные жители поймали поджигателей леса. Об этом сообщает портал «Новости Усть-Кута».

Поджигателями оказались местные чиновники. По информации СМИ, они приехали на аэролодке и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера. При себе у них обнаружили три канистры с бензином. Возмущенные жители избили первого заместителя мэра Усть-Кутского района Михаила Барса.

Задержанные утверждают, что прибыли в район по служебной надобности. Как сообщает портал «Байкал24», они решили снять с квадрокоптера термоточки, информация о которых поступила в районную администрацию. Якобы это было необходимо для подготовки пресс-релизов и других материалов на тему пожарной безопасности в лесах района.