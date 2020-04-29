В стране и мире

Россия скоро сядет на Луну

Печать

Первая российская миссия сядет на Луну в октябре 2021 года, сообщает РИА Новости, ссылаясь на «Роскосмос».

Время, которое пройдет от старта соответствующей автоматической межпланетной станции «Луна-25» с Земли до посадки на поверхность естественного спутника составит около десяти суток. Перелет с одного небесного тела на другое займет не более пяти суток. Космическая станция должна прилуниться в районе южного полюса естественного спутника.

В апреле РИА Новости, ссылаясь на комментарий гендиректора Научно-производственного объединения имени Лавочкина Владимира Колмыкова, сообщило, что Россия вместе с запуском тяжелой посадочной станции «Луна-27» в августе 2025 года застолбит себе место на естественном спутнике Земли.

В том же месяце руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований Российской академии наук Игорь Митрофанов заявил, что запуск российского космического аппарата на Луну запланирован на 1 октября 2021 года.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

На бутылочку она сядет...... ) с такими предводителями......

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте