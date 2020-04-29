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Испугавшаяся чипирования россиянка сбежала с детьми в лес и кормила их листьями

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Жительница города Лениногорск в Татарстане испугалась, что россиян будут чипировать, и решила сбежать в лес с двумя детьми — там она построила шалаш на берегу реки и кормила 15- и 13-летнего сыновей листьями. Об этом 28 апреля сообщила «Комсомольская правда».

5 апреля женщина решила, что ей и детям необходимо спасаться. По данным издания, взяв с собой только «буханку хлеба и несколько луковиц», семья уехала на 15 километров от города — в полузаброшенную деревню Алешкино. Оттуда мать и сыновья прошли еще три километра пешком и остановились на берегу реки Кислинка, где построили шалаш.

Когда хлеб и лук закончились, мать начала кормить детей свежими листьями. В один из дней, 18 апреля, старший сын дождался, пока мать уснет, и сбежал. Он набрел на работавших неподалеку нефтяников и попросил у них помощи, мужчины вызвали в лес полицию. Детей доставили в больницу, мать задержали. Один из сыновей рассказал, что они якобы и раньше жили в шалаше, но в Краснодарском крае.

Мать объяснила, что пыталась спасти сыновей от вживления в их тела чипов. Женщину не стали арестовывать, ее отпустили под подписку о невыезде. Источник «Комсомольской правды» в правоохранительных органах рассказал, что она признала вину частично. Он добавил, что внешне женщина «абсолютно нормально выглядит, пока не начинает рассказывать о том, что ее детям грозит какая-то чипизация и их надо срочно спасать». Она не состоит на учете в психоневрологическом диспансере, но ее обследуют врачи.

В июле 2019 года жительница Свердловской области подожгла вышку сотовой связи, решив, что та плохо влияет на ее здоровье. 53-летняя женщина посмотрела в интернете ролик об опасности сотовых вышек для здоровья и предположила, что ее недомогания и бессонница связаны с наличием такой вышки около дома. Она купила мужу бутылку водки, чтобы тот опьянел, крепко спал и не заметил ее выход из дома. Ее задержали на месте поджога, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Закон о искусственном интеллекте ,подписан Путиным 24.042020.и начнется это с москвичей с 1 июля.

Гость||

на хуй падлу

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