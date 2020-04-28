Россиянка помолилась за собаку и сожгла квартиру

28.04.2020 | 13:04

Жительница Магадана устроила пожар в квартире, оставив на окне зажженную свечу. Она использовала ее при молитве за здоровье своей собаки. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Магаданской области.

Пожар произошел еще в конце марта в одной из квартира дома на улице Берзина, но подробности происшествия стали известны только сейчас. Россиянка, молясь о здоровье своего питомца, поставила на подоконник свечу и ушла из дома. В квартире в это время спал ее муж. Огонь от свечи перекинулся на занавеску, а затем на другие предметы в комнате.

Прибывшие на место пожарные эвакуировали мужчину из горящей квартиры, он не пострадал. В результате пожара одна комната выгорела полностью, остальные частично.

Как отмечают в региональном управлении МЧС, многие россияне планируют 9 мая поставить зажженные свечи на подоконники, чтобы в условиях режима самоизоляции почтить память родных, погибших в Великой Отечественной войне. Спасатели просят граждан отказаться от этой идеи. Взамен предлагается установить портреты родных на подоконники так, чтобы их было видно с улицы.

Ранее в апреле россиянина наказали за готовку на балконе во время самоизоляции. 25-летний житель Химок пытался пожарить шашлык, и с балкона повалил густой дым. Спустя некоторое время задымление заметили соседи, они вызвали спасателей. Кулинара-любителя оштрафовали на 2 тысячи рублей.