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В стране и мире

Россияне признались в тоске по загранице

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Более трети российских путешественников тоскует по поездкам за границу. Об этом сообщается в исследовании туристического сервиса «Туту.ру», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, 25 процентов опрошенных признались, что с нетерпением ждут, когда снова смогут отправиться в другую страну, а восемь процентов вообще считают отсутствие путешествий настоящей трагедией.

Кроме того, 23 процента респондентов уточнили, что им безразличен отпуск за границей, в то время как другие 23 процента участников опроса рассказали, что нечасто путешествовали и до ситуации с закрытием границ на фоне пандемии коронавируса.

В ходе опроса также выяснилось, что пятая часть россиян (21 процент) считает, что сейчас не время путешествовать по миру и лучше пока оставаться дома.

Ранее в апреле выяснилось, что более половины российских туристов не планирует переносить отпуск из-за пандемии коронавируса — многие готовы провести его «хоть где, лишь бы не в помещении». При этом треть россиян (31 процент) сообщила о том, что в результате вспышки заболевания осталась без работы и, соответственно, отпуск не планировала.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Трже скучаю.... Хопватия. Болгария... За год отдыхаю минимум в 8ми странах. А теперь.....

Гость||

Похвалился)? А теперь Черноморское побережье России.

Имя: Гость
Комментарий:

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