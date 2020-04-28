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В стране и мире

Россиянам рассказали о многомиллионных запасах масок в магазинах

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Минпромторг рассказал о многомиллионных запасах медицинских масок в магазинах для нужд россиян в условиях пандемии коронавируса. Сообщение ведомства приводит «Интерфакс».

«В условиях режима самоизоляции для россиян важно купить все необходимое в одном месте, и торговые сети наряду с магазинами у дома делают все, чтобы предоставить такую возможность», — отметили в министерстве.

Россияне готовы платить первым встречным. На них наживаются даже сборщики пожертвований

На данный момент совокупные запасы торговых сетей превышают 28 миллионов медицинских масок разных типов, а их апрельские закупки превзошли мартовские показатели в 1,5-2 раза.

Также отмечается, что все торговые сети полностью обеспечили масками своих сотрудников и создали соответствующие запасы, которых должно хватить на срок от двух недель до нескольких месяцев.

Ранее в России обсуждалась возможность введения различных запретов и ограничений на продажу масок, однако ни один из них не был реализован.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Надо обязать всех покупать маски! На улице только в маске- это закон!

Гость||

Обязать говорите...... )чтож - неплохо.....

а еще было бы наверное неплохо рассказать это тем кто остался без средств к существованию

Гость||

Опять ложь! Вчера искал матушке лекарства, проехал 5 аптек, везде бумажка приклеена - масок нет!

Гость||

Читайте внимательнее - в одном месте. Вы просто не нашли это место. Так что никакой лжи нет.

Гость||

В жопе штоли??

Гость||

Маски есть это точно,но цену можно и уменьшить на них,средняя цена 150 руб за 3 шт. А насчет лекарств искать аптеки я вчера купила все что не могла купить раньше. Аптека в ТЦ « Метро».Так, что не все так плохо.

Гость||

Одна инстанция пишет что надо ходить в масках другая что не надо. Определитесьвначале сами. А маски когда были нужны их не было

Гость||

Гость писал(a):

Аптека в ТЦ « Метро
За Метро есть 2 аптеки, цены на 10% дешевле.

Гость||

А еще детишки расскажу я вам одну сказочку....... ) про доброго боцмана......от первого лица одного из своих читателей который мне ее и рассказал......

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ходил я как то давно на север - на рыболовном судне......мастером добычи.......работа у меня была ну не то чтобы и тяжелая - но трудиться приходилось на палубе в любое время суток и при любой погоде

а погода там как известно далеко не сахарная.......

И где то через пару недель промысла у меня - да и не только у меня прохудились сапоги.......а сапоги для работы на палубе есть самая незаменимая вещь

Был у нас боцман......это типа завхоза - в чьи обязанности помимо прочего входит раздача спецодежды всем нуждающимся......ну и разумеется я пошел к нему с вопросом

-Сапог нет. Сказал боцман отведя глаза в сторону

Разумеется меня такой ответ более чем не устроил и я взяв его за шкварник потащил к кэпу где он начал нести что то типа "сапоги как бы были..... но многие оказались некачественными - а те что были более менее целые он уже все раздал......ну а остальные за борт смайнал......"

Понятное дело - я за свою жизнь видел врунов и получше.......мне было важно другое - чтобы он сказал это перед капитаном.......сам сказал - что сапог нет......

Пришлось вспомнить святое ремесло......на следующую ночь я аккуратно ковырнув фомкой шкиперскую обнаружил внутри целые полки с абсолютно целыми сапогами - как говорится хоть попой их ешь.......взяв по паре комплектов на свою и на вражью смену я аккуратно поставил дверьку на место - а затем прошелся по каютам и раздал сапоги всем......

Утро было незабываемым.......я нарочно поднялся на мостик и сверху наблюдал как эта скотина боцман открыв шкиперскую забегала, засуетилась и прямиком ринулась наверх......он влетел прямо на мостик и начал орать что его обокрали......на шум вышел кэп - и боцман взволнованно начал докладывать о пропаже сапог......

И тут я сакраментально произнес "но позвольте - не эта ли скотина еще вчера усиралась о том что никаких сапог у него нет....."

Кэп молча глядя на боцмана покрутил у виска - и вежливо порекомендовал ему куда нибудь пойти и чем нибудь заняться.......ну а я смотрел на боцмана который уже почти вот вот было готов расплакаться - и молча размышлял о том что в сущности наш пароход есть ни что иное как максимально сконцентрированное отражение всего р

Гость||

.......в сущности наш пароход есть ни что иное как максимально сконцентрированное отражение всего расеянского общества - только в миниатюре......

Такая вот сказочка...... )

Гость||

Ага. Только наш шкипер из каюты лет 5 не выходил, да и плевать он хотел на все наши сапоги!

Гость||

У меня знакомая живёт в Батайске, там упаковка из 50шт масок стоит 45 руб, те 90коп шт. Я так расстроилась с нашими пензенскими ценами на маски

Имя: Гость
Комментарий:

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