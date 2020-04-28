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Российские больницы начнут испытывать на пациентах с COVID-19 препарат от Эболы

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В 17 российских больницах на пациентах с коронавирусной инфекцией начнутся клинические испытания японского препарата против новых штаммов гриппа «Фавипиравир» (также известен как «Авиган»), который ранее применялся при лечении Эболы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В сообщении сказано, что ведомство выдало российскому фармпроизводителю разрешение на проведение «адаптивного многоцентрового рандомизированного открытого сравнительного клинического исследования» эффективности и безопасности «Фавипиравира» у пациентов с COVID-19, госпитализированных в разных регионах страны.

«Фавипиравир» ранее успешно использовался в борьбе с лихорадкой Эбола, но не продавалось на рынке из-за негативных эффектов на беременных. В Китае лекарство назвали эффективным в лечение коронавирусной инфекции. Препарат числится среди рекомендованных Минздравом для терапии зараженных новым вирусом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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