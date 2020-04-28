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Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая

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Период нерабочих дней в России продлится до 11 мая. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с главами регионов, трансляцию которого ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Согласно поручению Путина, 6, 7 и 8 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты.

Ранее российский лидер призвал быть готовыми к любому сценарию по коронавирусу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

блин, смысл то есть?

Гость||

Он про кровати говорил, где можно получить бесплатно кровать?

Гость||

Не убьёте. Назло выживу.

Имя: Гость
Комментарий:

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