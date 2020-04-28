Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая

28.04.2020 | 18:06

Период нерабочих дней в России продлится до 11 мая. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания с главами регионов, трансляцию которого ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

Согласно поручению Путина, 6, 7 и 8 мая будут нерабочими днями с сохранением зарплаты.

Ранее российский лидер призвал быть готовыми к любому сценарию по коронавирусу.