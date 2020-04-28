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Победивший коронавирус Лещенко раскрыл подробности лечения в Коммунарке

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Победивший коронавирус народный артист РСФСР Лев Лещенко раскрыл подробности лечения в больнице в московском поселке Коммунарка. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты».

Он заявил, что вместе с женой Ириной лежал в обычной стандартной палате. Поначалу певец думал, что причиной его плохого самочувствия стала ОРВИ, но когда компьютерная томография показала двустороннюю пневмонию, он понял, что ситуация сложная и серьезная.

«Мы стали много разговаривать, думать о чем-то хорошем. Я был в более плохом состоянии, а Ира не только делала зарядку, она еще и танцевала. Вот это желание выкарабкаться должно поселиться в наших душах и сердцах», — отметил исполнитель.

По словам Лещенко, после заражения коронавирусом он вдруг осознал, что самым важным для человека является жизнь, а также сохранение здоровья. Он добавил, что в России сейчас наиболее успешно лечат от COVID-19, так как местные врачи — это «дети наших легендарных светил, создававших советскую медицину».

6 апреля Лещенко выписали из медицинского центра в московском поселке Коммунарка, куда он попал после заражения COVID-19. За три дня до выписки артист рассказал об отрицательном тесте на вирус.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Ну и где подробности лечения?

Гость||

Нахрен тебе подробности, уже 100500 раз писалось как лечат.

Гость||

Писали, что он на ИВЛ лежал, чуть не отъехал Лёва к Апостолу Петру. А он оказывается плясал с Иришкой в палатах :). Две недели и выписали.

Ну чо закашмаренные, где правда? Или не так страшен 19вирус как его преподносят сми!?

Имя: Гость
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