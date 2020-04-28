В стране и мире

Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России

Печать

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно поручению, концепция снятия или смягчения ограничений должна быть готова до 29 апреля.

Также Минздраву, Роспотребнадзору и Голиковой поручено утвердить критерии перевода пациентов с коронавирусом из перепрофилированных специально под них медучреждений в другие медучреждения или на амбулаторное лечение.

Накануне, 27 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о важности продления ограничений в России до 12 мая. По ее словам, «режим разобщения» длится у россиян только два инкубационных периода, однако для того, чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку в стране, необходимо всего три инкубационных периода. Третий приходится как раз на майские праздники, которые россиянам рекомендуется «пересидеть» дома, отметила Попова.

В ряде регионов России из-за пандемии действуют ограничения на передвижение по городам. В Москве, Московской области и некоторых других субъектах заработала система цифровых пропусков. Минкомсвязи ранее в апреле сообщило, что они будут внедряться еще в 21 регионе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте