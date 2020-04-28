Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России

28.04.2020 | 13:25

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Согласно поручению, концепция снятия или смягчения ограничений должна быть готова до 29 апреля.

Также Минздраву, Роспотребнадзору и Голиковой поручено утвердить критерии перевода пациентов с коронавирусом из перепрофилированных специально под них медучреждений в другие медучреждения или на амбулаторное лечение.

Накануне, 27 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о важности продления ограничений в России до 12 мая. По ее словам, «режим разобщения» длится у россиян только два инкубационных периода, однако для того, чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку в стране, необходимо всего три инкубационных периода. Третий приходится как раз на майские праздники, которые россиянам рекомендуется «пересидеть» дома, отметила Попова.

В ряде регионов России из-за пандемии действуют ограничения на передвижение по городам. В Москве, Московской области и некоторых других субъектах заработала система цифровых пропусков. Минкомсвязи ранее в апреле сообщило, что они будут внедряться еще в 21 регионе.