27.04.2020 | 12:37

За последние сутки в России зафиксировали 6198 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю распространения инфекции в своем Telegram-канале.

По его данным, новые случаи выявлены в 84 регионах России. Большинство инфицированных зарегистрировали в Москве (2871), Московской области (638) и Нижегородской области (207). Общее число случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 87 147.

За предыдущие сутки, с 25 на 26 апреля, в России обнаружили 6361 нового инфицированного в 83 регионах. При этом 66 пациентов скончались, 517 человек выздоровел.

Ранее 27 апреля сообщалось о предполагаемом сроке продления ограничений, связанных с распространением коронавируса. По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, президент России Владимир Путин может продлить режим нерабочих дней как минимум до 11 мая. Глава государства может сделать заявление на этот счет на встрече с главами регионов 28 апреля.