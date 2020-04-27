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В стране и мире

В Госдуме оценили возможность переноса майских праздников

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Перенос выходных 1-5 мая для организации дополнительных нерабочих дней станет нагрузкой на экономику, поэтому надо выбрать, чего хотят россияне - «праздновать или выкарабкаться». Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, передает РИА Новости.

По словам Нилова, из-за нагрузки на бизнес и экономику дополнительный перенос майских праздников может привести к росту безработицы и снижению покупательной способности.

Нилова поддержала член комитета Ольга Павлова. По ее словам, переносить майские праздники не нужно, потому что это не просто выходные дни, а государственные праздники, приуроченные к памятным датам и «за каждым из них история».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что россиянам надо отказаться от выхода из дома на время майских праздников, так как «сорваться» в нынешней ситуации недопустимо. «Иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку», - пояснила Попова.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Можно сидеть и разговаривать! Это уже хорошо. Нужно себя заставить слушать начальников! Это плохо. Это насилие над собой!

Гость||

Какие труды насмарку?

Имя: Гость
Комментарий:

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