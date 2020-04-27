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В стране и мире

Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса

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Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния. Об этом россиян предупредил заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера при Роспотребнадзоре Александр Семенов в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Это не грипп, это не очередной риновирус или вирус, вызывающий ОРВИ, это нечто новое, о чем мы не знали. Клиническая практика это подтвердила и выяснилось, что вирус поражает не только дыхательные пути, верхние и нижние особенно, но это и кишечник», - сказал Семенов.

Также, по его словам, у пациентов с коронавирусом наблюдается расстройство функционирования почек, миокардит (поражение сердечной мышцы - прим. «Ленты.ру») и поражение печени. Семенов подчеркнул, что «этот вирус оказался не такой простой».

По данным на 27 апреля, в России зафиксировано 6198 новых случаев заражения, общее число инфицированных по всей стране составляет 87 147. За сутки зафиксировано 50 летальных исходов, полностью выздоровели 579 человек. За весь период зарегистрировано 794 летальных исхода, 7346 человек вылечились.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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